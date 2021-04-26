Дисквалификация Эдди Альвареса в ONE отменена
22:15
Недавнее поражение Эдди Альвареса на турнире ONE в результате дисквалификации в бою с Юрием Лапикусом из Молдавии было отменено, сообщает ESPN.
Альварес наносил Лапикусу удары по затылку из-за чего получил красную карточку и был дисквалифицирован.
Коллегия из 15 независимых лиц решила, что Альваресу следовало сделать предупреждение вместо красной карточки.
Альварес в эту среду, 28 апреля, подерется с Рэем Юн Оком.
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