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Дисквалификация Эдди Альвареса в ONE отменена

22:15

Недавнее поражение Эдди Альвареса на турнире ONE в результате дисквалификации в бою с Юрием Лапикусом из Молдавии было отменено, сообщает ESPN.

Альварес наносил Лапикусу удары по затылку из-за чего получил красную карточку и был дисквалифицирован.

Коллегия из 15 независимых лиц решила, что Альваресу следовало сделать предупреждение вместо красной карточки.

Альварес в эту среду, 28 апреля, подерется с Рэем Юн Оком.

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