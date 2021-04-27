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В UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга

08:19
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UFC на своем официальном сайте подтвердил, что российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов промоушена. Ранее он занимал третью строчку.

Предполагается, что россиянин выбыл из топ-15 из-за длительного простоя, пишет MMA Junkie 26 апреля.

?Магомедшарипов провел свой последний поединок в ноябре 2019 года, одолев единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Этот бой стал первым мэйн-ивентом для Магомедшарипова в UFC.

На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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