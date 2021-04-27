В UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга
08:19
UFC на своем официальном сайте подтвердил, что российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов промоушена. Ранее он занимал третью строчку.
Предполагается, что россиянин выбыл из топ-15 из-за длительного простоя, пишет MMA Junkie 26 апреля.
?Магомедшарипов провел свой последний поединок в ноябре 2019 года, одолев единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Этот бой стал первым мэйн-ивентом для Магомедшарипова в UFC.
На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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