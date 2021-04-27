В UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга

UFC на своем официальном сайте подтвердил, что российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов промоушена. Ранее он занимал третью строчку.

Предполагается, что россиянин выбыл из топ-15 из-за длительного простоя, пишет MMA Junkie 26 апреля.

?Магомедшарипов провел свой последний поединок в ноябре 2019 года, одолев единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Этот бой стал первым мэйн-ивентом для Магомедшарипова в UFC.

На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.