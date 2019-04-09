Организатор поединка Дацика с Тарасовым упал на рельсы в метро. Видео

Один из организаторов поединка между бывшим бойцом ММА Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым Яков Летов упал на рельсы на станции метро "Деловой Центр", сообщает "Рен ТВ". Мужчина выжил, но более подробной информации нет.

Бой между Дациком и Тарасовым по правилам смешанных единоборств пройдет 15 апреля.

28-летний боец ММА Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

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