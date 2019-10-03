Опубликовано видео конфликта Емельяненко и Кокляева

Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев вступили в перепалку в одном из московских баров. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

В результате Кокляев получил рассечение. При этом спортсмены даже не дотронулись друг до друга. Они начали ругаться, Кокляев бросил в соперника кепкой, тот ответил тем же, и в результате кепка рассекла пауэрлифтеру лицо.

Это была первая очная ставка между Емельяненко и Кокляевым после подписания ими контракта на бой. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Спортсмены конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео. Позднее они договорились о проведении поединка.

Вторая часть откровенного интервью с Александром Емельяненко — на YouTube-канале «СЭ»!