Опубликован первый официальный рейтинг бойцов лиги АСА

Лига смешанных единоборств ACA опубликовала официальный рейтинг на начало 2020 года, состоящий из топ-10 бойцов в восьми весовых категориях.



Тяжелый вес (свыше 93, кг): чемпион — Евгений Гончаров, 1-3 места — Даниель Омельянчук (Польша), Мухумат Вахаев (Россия), Тони Джонсон (США).



Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан), 1-3 места — Алексей Буторин (Россия), Муслим Магомедов (Россия), Карлос Эдуардо (Бразилия).



Средний вес (до 83,9 кг): чемпион — Саламу Абдурахманов, 1-3 места — Ибрагим Чужигаев (Россия), Магомед Исмаилов (Россия), Петр Штрус (Польша).



Полусредний вес (до 77,1 кг): чемпион — Альберт Туменов (Россия). 1-3 места — Элиас Сильверио (Бразилия), Беслан Ушуков (Россия), Мурад Абдуллаев (Россия).



Легкий вес (до 70,3 кг): чемпион — Али Багов (Россия), 1-3 места — Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия), Юсуф Раисов (Россия), Хусейн Халиев (Россия).



Полулегкий вес (до 65,8 кг): чемпион — Фелипе Фроес (Бразилия), 1-3 места — Салман Жамалдаев (Россия), Магомедрасул Хасбулаев (Россия), Марат Балаев (Россия)



Легчайший вес (до 61,2 кг): чемпион — Рустам Керимов (Россия), 1-3 места — Абдул-Рахман Дудаев (Россия) Франсиско Де Лима Мачиель (Бразилия), Шамиль Шахбулатов (Россия).



Наилегчайший вес (до 56,7 кг): чемпион — Юнус Евлоев (Россия), 1-3 места — Азамат Керефов (Россия), Расул Албасханов (Россия), Курбан Гаджиев (Россия).



Президент ACA Алексей Яценко отметил, что рейтинг будет обновляться по итогам каждого месяца. «Любой боец, кто входит в топ-10 при определенных обстоятельствах может стать претендентом на чемпионский пояс, но, однозначно, этот боец должен идти на победной серии», — сказал Яценко.