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12 ноября, 14:48

Определилась чемпионка Кубка Содружества-2022 в категории до 47,6 кг

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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В финале Кубка Содружества в категории до 47,6 кг Александра Кипер победила Валерию Тепышеву.

Поединок продлится три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Кипер, которую за победу наградили 50 тысячами рублей, представляет Новомосковск. Тепышева выступает за Пермский край, она получила 30 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходит с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.

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