Федор Емельяненко рассказал, чем его не устроила работа Габдуллина в Союзе ММА России

Российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал о перестановках в организации и объяснил, чем его не устроила работа Радмира Габдуллина.

«В основном меня устраивает работа высшего звена нашей организации, но деятельность отдельных личностей — не совсем. Эти вопросы будут подниматься на ближайших президиумах. Будем устранять недостатки, которые представлены в личных качествах наших представителей. Сейчас в организации идет аудит, конкретика будет позже. Могу сказать, что за последние годы спортивные расходы составляли порядка 18 миллионов, а на офис было потрачено порядка 50 миллионов», — приводит Metaratings слова Емельяненко.

Ранее Емельяненко неоднократно рассказывал о разногласиях с Габдуллиным.

В июне нынешнего года Емельяненко был избран президентом Союза ММА России. В голосовании он обошел предыдущего главу организации Радмира Габдуллина.