Спортсменка из Казахстана победила в финале Кубка Содружества после удушающего в первом раунде

В финале Кубка Содружества в категории до 52,2 кг Матильда Бачурина одолела Сохибу Азизову.

Поединок закончился в первом раунде после гильотины из стойки в исполнении Бачуриной. Победительница, которую наградили 50 тысячами рублей, представляет Казахстан. Азизова выступает за Таджикистан, она получила 30 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходит с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.