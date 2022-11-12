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ММА

12 ноября, 14:52

Спортсменка из Казахстана победила в финале Кубка Содружества после удушающего в первом раунде

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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В финале Кубка Содружества в категории до 52,2 кг Матильда Бачурина одолела Сохибу Азизову.

Поединок закончился в первом раунде после гильотины из стойки в исполнении Бачуриной. Победительница, которую наградили 50 тысячами рублей, представляет Казахстан. Азизова выступает за Таджикистан, она получила 30 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходит с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.

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