"Они всегда будут говорить тебе, что ты не сможешь". Мотивационный пост от Хабиба Нурмагомедова

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в Instagram. 30-летний россиянин написал мотивационный пост.

"Они всегда будут говорить тебе, что ты не сможешь, а когда ты смог, то найдут обязательно, что сказать, всегда найдут, ну или придумают, что сказать. Это я к тому, что довольство Всевышнего является лучшей целью для нас в это жизни", – подписал фото Нурмагомедов.

7 сентября Хабиб проведет поединок на турнире UFC 242 в Абу-Даби сДастином Порье​.

​Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.

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