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«Он вам не хухры-мухры». Алджамейн Стерлинг восхищается Шоном О'Мэлли

09:14
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг похвалил своего соперника по дивизиону Шона О'Мэлли, назвав его настоящей угрозой для многих бойцов.

«О'Мэлли — он вам не хухры-мухры. Да, мы еще не знаем, насколько он хорош со спины. Но с точки зрения его стойки и футворка он — реальная угроза для многих бойцов, поскольку он высокий, у него отличный размах рук, и он умеет двигаться на ногах», — сказал Стерлинг в интервью Джеймсу Линчу.

В ночь на 28 марта на UFC 260 в Вегасе О'Мэлли нокаутировал бразильца Томаса Алмейду. Теперь на счету американца 13 побед (9 — нокаутом) и 1 поражение.

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