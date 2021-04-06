Легенда ММА Педро Риззо назвал самого неудобного соперника для Фрэнсиса Нганну

Легендарный бразильский боец ММА Педро Риззо не согласен с мнением, что Джон Джонс считается самым опасным противником для действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

По словам Риззо (20 побед, 11 поражений), Даниэль Кормье доставил бы Нганну больше проблем, чем Джонс.

«Мы видели, как Джонс раньше испытывал проблемы с бойцами примерно одного роста и размаха рук. Например, это было в бою с [Александром] Густафссоном и [Домиником] Рейесом. Даже набрав немного веса, он не станет природным тяжеловесом с нокаутирующей мощью. Я искренне верю, что если Даниэль Кормье вернет форму, то он станет настоящим испытанием для Нганну», — сказал Риззо в интервью Sherdog.

«Стоит вспомнить его бой против Деррика Льюиса и два боя против Энтони Джонсона. Бои против двух зверей с впечатляющей нокаутирующей силой, и ни один из них не мог долго оставаться на ногах против Кормье», — подытожил Риззо.

Кормье ушел из ММА после того, как проиграл Стипе Миочичу в трилогии на UFC 252 в августе 2020 года.