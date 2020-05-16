«Он подошел ко мне один, а потом вернулся с толпой». Лобов рассказал о конфликте с Хабибом

Российско-ирландский боец Артем Лобов рассказал в интервью «СЭ» о конфликте с Хабибом Нурмагомедовым, который произошел в апреле 2018 года в нью-йоркском отеле.

Тогда Нурмагомедов подошел к Лобову в компании друзей и нанес пощечину за то, что летом 2017-го Артем в интервью «Матч ТВ» назвал его трусом.

— После той истории в отеле вы сказали, что вам с Хабибом надо поговорить раз на раз. Как думаете, такой разговор когда-нибудь произойдет? (В апреле 2018 года Нурмагомедов дал пощечину Лобову в холле гостиницы в Бруклине перед турниром UFC 223)

— Не знаю, если честно. У нас и тогда был вариант. Он ко мне один подошел, мы с ним разговаривали одни, а потом он отошел на минуту и пришел с толпой. Тогда был единственный раз, когда я с ним хоть немного поговорил один на один. Ситуация была непонятная, я стоял с телефоном, давал интервью UFC, поговорить не получилось. Он спросил: «Зачем ты говорил то?», а я ответил, что он оскорбил моего друга, и что он на моем месте ответил бы так же, если не жестче. Потом он отошел и вернулся с толпой и начал спрашивать то же самое. Я отвечал ему то же самое. Он меня раз двадцать спросил. Даже странно было. Он спрашивает одно и то же, а я отвечаю одно и то же.

— Вы опешили в той ситуации?

— Растерялся — сто процентов. Я же говорю, ситуация была странная. Непонятно было, что делать. У него главный бой UFC, а я в каких-то прелимах. Плюс, он с толпой, а я один. До этого он один со мной говорил, буквально пару минут назад. Да, разговор был недружелюбный, но он ничего не сделал и ушел. Я пытался проработать все в голове, как правильно отреагировать. Мы же не на улице находимся. Сложная ситуация. Можно было отреагировать по-другому, но что было — то было. Нужно двигаться вперед.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. (Илья Андреев)

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