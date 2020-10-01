«Он подловатый». Шлеменко рассказал о спаррингах с самым одиозным бойцом UFC

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал о спаррингах со звездами ММА в то время, когда он тренировался в США.

«У меня были очень жесткие спарринги с Майклом Биспингом, Вандерлеем Силвой, Мэйхемом Миллером, — сказал Шлеменко. — Впрочем, не могу сказать, что с Мэйхемом были прямо жесткие зарубы, но он подловатый боец. Как сейчас помню: пробиваю ему вертушку, присаживаю его ударом по печени. Он распсиховался, расстроился, встает и бьет мне с головы в клинче. Сделал сечку — перед моим боем с Купером, кстати. Зачем это делать, тем более, на тренировке? Есть такие поганцы. Были бразильцы, не помню имен, но хочу сказать, чтобы ребята, которые поедут тренироваться за границу, внимательнее работали с бразильцами. Может, сейчас там нет такого, но раньше в Kings MMA было много бразильцев и в спаррингах они очень жестко работали. Конкурентов хотели устранить, что ли... Прыгали с колена, с прыжка бли локтями. Например, был один бразилец, тоже Силва, Андрею Корешкову с колена в прыжке ударил — хорошо, не рассек».

Джейсон «Мэйхем» Миллер — бывший боец Strikeforce и UFC. Известен одиозным поведением. Много раз имел проблемы с полицией. «Мэйхем» (Mayhem) в переводе с английского — беспредел.

«А вот спарринговать с Биспингом мне всегда нравилось, — продолжил Шлеменко. — Спарринги жесткие, но все дозировано и под контролем. Никаких перегибов. Не всегда получается найти спарринг-партнера, с которым можно работать жестко, при этом не рискуя получить серьезную травму. Еще я был главным спарринг-партнером Бабалу Собрала, когда он готовился к поединку с Робби Лоулером — и в итоге победил. Почему? Потому что я стоял в левше. Все спарринги проходили только со мной. Мне нравится, что мои жесткие спарринги с ним привели его к победе. Да много было, вспоминать всех...»

«Еще могу отметить с негативной стороны Юраю Холла, — добавил российский боец. — Тоже подловатый боец. Может прыгнуть с колена, попробовать сделать травму. При этом с ним несложно стоять. Только покажешь ему свою силу, долбанешь хорошо, чтобы чуть испугался — сразу осядет.

«Вандерлей Силва? Помню, какие жесткие у них с Вердумом были спарринги в Kings MMA. Жесточайшие. Вандерлей просто шатал Вердума. Вердум пытался его на колено насадить, реально жестко было. Не то, что у нас с Биспингом. Сколько ни стояли с ним — спарринги были жесткие, но ни синяков, ни сечек. Потому что мы не применяли ни локтей, ни коленей. Когда Вандерлей дрался с Вердумом — там, по-моему, и кровь была», — рассказал Шлеменко.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Он выступает с 2004 года. (Илья Андреев)