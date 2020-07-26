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«Он не тусовочный. Любит дома сидеть и кушать домашнюю еду». Психолог рассказала о личной жизни Емельяненко

17:05
Александр Емельяненко. Фото "СЭ"
Александр Емельяненко. Фото "СЭ"
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Психолог Вероника Степанова, у которой более 1 млн подписчиков в Youtube, рассказала о бойце MMA Александре Емельяненко, который является бывшим мужем ее сестры.

— Саша — прекрасный муж, прекрасный отец, — сказала Степанова в ролике на своем Youtube-канале. — Очень домашний, не тусовочный. В это трудно поверить, но это так. Он любит сидеть дома, кушать домашнюю еду, смотреть телевизор и гулять с ребенком в парке.

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