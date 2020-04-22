Первый российский боец UFC Олег Тактаров не сделал абсолютно ничего для развития смешанных единоборств в России. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал боец ММА Александр Емельяненко.

— Тактаров — один из первых российских бойцов ММА, победитель турнира UFC. Как вы оцениваете его вклад в российские ММА? — вопрос Емельяненко.

— Он занимался, но абсолютно никакого вклада не внес. После того, как выиграл, он переобулся и остался жить в Штатах.

Это сейчас он приехал и рассказывает, какой он вклад внес, что он сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах. И после того, как Тактаров выиграл этот чемпионат, число занимающихся не увеличилось, секции не открылись.

Абсолютно никакого сдвига в российском ММА он не сделал. Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, — нет абсолютно никакого.

Ранее 38-летний Емельяненко (28-7-1 в ММА) подверг критике 52-летнего Тактарова (17-5-2) за его высказывания на тему Кавказа. Тактаров в свою очередь заявил, что Емельяненко умер в его глазах. (Илья Андреев)

«Он сбежал в Америку и забыл о России». Емельяненко разнес Тактарова