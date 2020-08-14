«Он мне помогал вес сгонять». Хабиб рассказал, как познакомился с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) на пресс-конференции в Москве рассказал о знакомстве и отношениях с Джастином Гэтжи (22-2). Бой между ними запланирован на 24 октября и должен пройти на бойцовском острове в Абу-Даби.

— Ни перед одним боем я не хотел с соперниками конфликт устраивать или еще что-то, мне это абсолютно не нужно, — сказал Нурмагомедов. — Но были определенные соперники в моей карьере, их было немного, с кем приходилось конфликтовать, отвечать им. Конфликт возникал, но это не было моей инициативой. С Гэтжи я знаком давно, еще когда он бился во WSOF.

Я помню 2016 год, когда я возвращался после трех операций и готовился к Фергюсону, потом за 9 дней до боя мне поменяли соперника на Хорчера, тогда мне Гэтжи помогал вес гонять. Изнурительная была весогонка. Последние 2,5 килограмма утром перед взвешиванием он мне помог согнать. Он меня выносил из горячей ванны. У меня к нему претензий или неприязни нет, он выступает, хочет быть лучшим в мире, я уважаю это. Он — очень достойный соперник, вы сами видели, что он сделал с Тони Фергюсоном. Никакой неприязни или недооценки с моей стороны не будет, только профессионализм: мы сделаем дело, пожмем руки и уйдем. (Михаил Потапов)