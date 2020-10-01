Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с националистом Максимом Марцинкевичем, известным под прозвищем Тесак.

Марцинкевич скончался 16 сентября в возрасте 36 лет в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — суицид.

«Я лично был знаком с Тесаком, — сказал Шлеменко. — Одно время была организация White Rex. Я приезжал от этой организации на турнир и проводил мастер-класс. Потом меня познакомили с Тесаком».

«Мне рассказали, что у него сложная ситуация, что он покончил жизнь самоубийством, но он ведь сам говорил: «Если я совершу самоубийство — не верьте», — отметил боец ММА. — Поэтому я не знаю, то ли довериться его словам и не верить, то ли поверить в то, что это действительно произошло. Нужно разбираться, а я не так близко знаком с его карьерой. Я видел, как он боролся с педофилами, молодец, хорошее дело делал. Запомнил это, про педофилов у него самые жесткие движухи были». (Илья Андреев)