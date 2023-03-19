Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

19 марта, 13:42

Шон О'Мэлли: «Макгрегор дерется только с теми, кого он может победить»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) уверен, что экс-чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) принимал стероиды. Также О'Мэлли считает, что ирландец дерется только с удобными для него бойцами.

«Конор дерется только с теми, кого он может победить, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Он сам говорит: «Я знаю, что могу победить этого парня». Он дерется с Майклом Чендлером не просто так. Но Чендлер опасен, не стоит сбрасывать со счетов этого зверя.
Может ли получить Макгрегор титульный бой? Сложно сказать. Он явно под допингом, это не сюрприз. Это ясно как день. Похоже, он пошел по пути Ти Джея Диллашоу. Независимо от этого, [мне] не терпится посмотреть его бой. Я бы глянул на бой Гэтжи против Конора, если Макгрегор решит вернуться в легкий дивизион».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

0
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Fight Nights Асатрян дебютирует в ACA

Гурьянов: «Мокаев забрал миллион нервных клеток во время страшной попытки болевого от Фильо»
Новости
RSS RSS
Все новости