Шон О'Мэлли: «Макгрегор дерется только с теми, кого он может победить»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) уверен, что экс-чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) принимал стероиды. Также О'Мэлли считает, что ирландец дерется только с удобными для него бойцами.

«Конор дерется только с теми, кого он может победить, — сказал О'Мэлли в своем подкасте. — Он сам говорит: «Я знаю, что могу победить этого парня». Он дерется с Майклом Чендлером не просто так. Но Чендлер опасен, не стоит сбрасывать со счетов этого зверя.

Может ли получить Макгрегор титульный бой? Сложно сказать. Он явно под допингом, это не сюрприз. Это ясно как день. Похоже, он пошел по пути Ти Джея Диллашоу. Независимо от этого, [мне] не терпится посмотреть его бой. Я бы глянул на бой Гэтжи против Конора, если Макгрегор решит вернуться в легкий дивизион».

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.