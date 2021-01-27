Оливейра заявил, что не хуже Хабиба

Боец UFC Чарльз Оливейра высказал мнение, что Хабиб Нурмагомедов не может считаться лучшим бойцом. По словам бразильца, россиянин еще не дрался с ним.

«Надо уважать этого парня. У него 29 побед подряд, он никогда не проигрывал, — цитирует Оливейру mmafighting.com. — Он доминировал над всеми, с кем дрался, и победил парней с громкими именами. Однако он не дрался со мной, поэтому не может сказать, что он лучше всех в дивизионе. Он может сказать, что лучше Порье и Макгрегора, но не может сказать, что он лучше меня».

По мнению Оливейры, он способен победить российского бойца, который, скорее всего, не вернется в октагон.

«Когда я одержу победу над Порье и стану чемпионом, тогда Хабиб, возможно, вернется. Но я не думаю, что он вернется. Хабиб дал обещание, поэтому давайте говорить о том, что произойдет, а именно о поединке между мной и Порье», — заключил Оливейра.

31-летний Оливейра провел 38 боев в ММА, в которых одержал 30 побед и потерпел 8 поражений.