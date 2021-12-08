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Оливейра: «Порье захочет драться до конца, а я попытаюсь нокаутировать его в начале боя»

18:23
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Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал предстоящий бой с Дастином Порье.

«Я всегда иду вперед — я агрессивный боец. В этом поединке буду таким же, — цитирует бойца SportsKeeda. — Я выйду за нокаутом, за сабмишеном. Вот так я дерусь. В октагоне сойдутся два разных стиля. Порье будет драться до конца, а я попытаюсь засабмитить его или нокаутировать в начале боя. Посмотрим, кто возьмет верх».

Бой между Оливейра и Дастином Порье пройдет 12 декабря и возглавит UFC 269.

Дополнительная информация:

https://www.sportskeeda.com/mma/ufc-news-charles-oliveira-says-pursuing-finish-response-dustin-poirier-s-plan-taking-deep-waters

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