Оливейра: «Порье захочет драться до конца, а я попытаюсь нокаутировать его в начале боя»
18:23
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал предстоящий бой с Дастином Порье.
«Я всегда иду вперед — я агрессивный боец. В этом поединке буду таким же, — цитирует бойца SportsKeeda. — Я выйду за нокаутом, за сабмишеном. Вот так я дерусь. В октагоне сойдутся два разных стиля. Порье будет драться до конца, а я попытаюсь засабмитить его или нокаутировать в начале боя. Посмотрим, кто возьмет верх».
Бой между Оливейра и Дастином Порье пройдет 12 декабря и возглавит UFC 269.
Дополнительная информация:
https://www.sportskeeda.com/mma/ufc-news-charles-oliveira-says-pursuing-finish-response-dustin-poirier-s-plan-taking-deep-waters
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