Оливейра: «Порье захочет драться до конца, а я попытаюсь нокаутировать его в начале боя»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал предстоящий бой с Дастином Порье.

«Я всегда иду вперед — я агрессивный боец. В этом поединке буду таким же, — цитирует бойца SportsKeeda. — Я выйду за нокаутом, за сабмишеном. Вот так я дерусь. В октагоне сойдутся два разных стиля. Порье будет драться до конца, а я попытаюсь засабмитить его или нокаутировать в начале боя. Посмотрим, кто возьмет верх».

Бой между Оливейра и Дастином Порье пройдет 12 декабря и возглавит UFC 269.