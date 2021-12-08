Хабиб показал фото с улыбающимся шеф-поваром из Турции

33-летний российский бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в Instagram. Он выложил совместное фото с популярным шеф-поваром из Турции Бураком Оздемиром.

Количество подписчиков Бурака Оздемира в Instagram составляет 30 миллионов.

Ранее Оздемир стал самым состоятельным шеф-поваром в TikTok, согласно неофициальному списку «самых богатых тиктокеров», с доходом в 11 миллионов долларов.