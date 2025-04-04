Конор Макгрегор схватился за голову и перекрестился после поражения Олейника нокаутом

Бывший двойной чемпион UFC и совладелец Bare Knuckle FC (BKFC) Конор Макгрегор схватился за голову после поражения россиянина Алексея Олейника на турнире по голым кулакам.

На турнире Bare Knuckle FC 71 в Дубае 47-летний боец уступил бразильцу Джеронимо дос Сантосу в первом раунде.

Макгрегор перекрестился, глядя на то, как Олейника приводят в чувство после потери сознания. Когда россиянина уводили из ринга, ирландец вместе со зрителями проводил бойца аплодисментами.