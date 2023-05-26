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Олейник оказался тяжелее Томпсона перед боем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 25 мая, прошла процедура взвешивания перед турниром суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединки состоятся 26 мая.

Россиянин Алексей Олейник оказался тяжелее британца Оли Томпсона — 119,4 кг против 105,9 кг. В пятницу они сойдутся в главном поединке вечера.

В соглавном бою подерутся Александр Емельяненко и боец поп-MMA Евгений Ершов. Вес первого — 120 кг, а второго — 100 кг.

Иван Емельяненко показал вес 94,9 кг, а его соперник Алексей Леденев — 108,4 кг. В четвертом бою сойдутся Ильяс Якубов и Юрий Рябой. Они продемонстрировали следующий вес: у Якубова — 90,6 кг, у Рябого — 77,6 кг.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1107022-uchastniki-boitsovskogo-kluba-ren-tv-proshli-protseduru-vzveshivaniia-1
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
Иван Емельяненко
ММА
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