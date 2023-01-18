Тактаров: «Яну нужно становиться мужчиной! Хватит заниматься ерундой»

Российский боец ММА и актер Олег Тактаров высказался о последних выступлениях бойца смешанных единоборств Петра Яна.

«Ян из этих трех боев, которые он якобы проиграл, выиграл два с запасом. Но, видимо, Стерлинг в этой организации король, раз такие результаты. Но самое главное заключается в другом. Если Ян еще раз откроет рот и опустится до уровня базарного пацана, то все пойдет в жопу. А если выйдет как профессионал, то все вернет и выиграет. Петру Яну уже нужно становиться мужчиной! Хватит заниматься ерундой.

Ян нужен как пример подрастающему поколению. Он пример мальчишкам, которые выросли в небольших городах. Ян же смог выбраться из Дудинки и добиться высот. На него смотрят дети. Но главное в этом всем, что пример не должен *******! Если Ян перестанет это делать, то все у него обязательно получится», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США. Ранее россиянин проиграл два боя подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.