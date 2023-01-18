Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:29

Тактаров: «Яну нужно становиться мужчиной! Хватит заниматься ерундой»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец ММА и актер Олег Тактаров высказался о последних выступлениях бойца смешанных единоборств Петра Яна.

«Ян из этих трех боев, которые он якобы проиграл, выиграл два с запасом. Но, видимо, Стерлинг в этой организации король, раз такие результаты. Но самое главное заключается в другом. Если Ян еще раз откроет рот и опустится до уровня базарного пацана, то все пойдет в жопу. А если выйдет как профессионал, то все вернет и выиграет. Петру Яну уже нужно становиться мужчиной! Хватит заниматься ерундой.

Ян нужен как пример подрастающему поколению. Он пример мальчишкам, которые выросли в небольших городах. Ян же смог выбраться из Дудинки и добиться высот. На него смотрят дети. Но главное в этом всем, что пример не должен *******! Если Ян перестанет это делать, то все у него обязательно получится», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США. Ранее россиянин проиграл два боя подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Источник: Sport24
Олег Тактаров
Петр Ян
UFC
1
1
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боец UFC отстранен из-за подозрений в участии в договорном поединке

Джоджуа: «Очевидно, что Двалишвили — фаворит в бою с Яном»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости