Боец UFC отстранен из-за подозрений в участии в договорном поединке

25-летний американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Джефф Молина (11-2) подозревается в участии в договорном поединке, сообщает ESPN.

В настоящее время несколько государственных структур США расследуют дело о договорных боях в UFC. Молина был отстранен от боев до окончания расследования.

Заместитель генерального прокурора штата Невада Джоэл Беккер заявил, что появились доказательства того, что Молина участвовал в незаконной схеме, связанной с его тренером Джеймсом Краузе, который ранее был отстранен от тренерской деятельности и которому предъявили обвинения в организации договорных боев. Также от участия в поединках был отстранен Дэррик Миннер (26-14).

В UFC сообщили, что не будут назначать Молине новых соперников, пока не завершится расследование.

Ранее сообщалось, что на турнире UFC Fight Night 214 поединок между китайцем Нуерданбеком Шаиланом (39-10) и Дэрриком Миннером (26-14) мог быть договорным. Букмекеры сообщили о подозрительных ставках — за несколько часов до начала боя были сделаны крупные ставки на досрочную победу китайца в первом раунде.

Бой Шаилана и Миннера продлился чуть больше минуты. Китайский боец победил техническим нокаутом в первом раунде во многом благодаря тому, что Миннер травмировал ногу после удара.

Примечательно, что Краузе регулярно делает ставки на спорт. Он ведет подкаст 1% Club и канал в Discord, где публикует советы по ставкам на бои.