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Сегодня, 13:33

Джоджуа: «Очевидно, что Двалишвили — фаворит в бою с Яном»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа поделилась мнением о предстоящем поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Выглядит так, что Петра списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников. Все-таки у него два поражения подряд, я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо показать себя. Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так», — сказала Джоджуа «СЭ».

Ранее стало известно, что Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.

Лиана Джоджуа
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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