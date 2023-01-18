Джоджуа: «Очевидно, что Двалишвили — фаворит в бою с Яном»

Бывший боец UFC Лиана Джоджуа поделилась мнением о предстоящем поединке Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Выглядит так, что Петра списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников. Все-таки у него два поражения подряд, я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо показать себя. Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так», — сказала Джоджуа «СЭ».

Ранее стало известно, что Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.