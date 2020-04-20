Олег Тактаров: «Оставьте Хабиба в покое. Не позволю называть его ваххабитом»

Бывший боец ММА Олег Тактаров вступился за Хабиба Нурмагомедова, которого обзывают «ваххабитом» после слов Тактарова в одном из прямых эфиров в Instagram.

— У меня есть ученик, который в свое время послушал 5 моих советов, стал чемпионом и является им до сих пор, — сказал в прямом эфире в Instagram Тактаров. - Он, по крайней мере, прилежный ученик, смотрит все мои эфиры, я им горжусь, я повлиял немного на его карьеру. Он прославил свою республику и страну. Когда я сказал про ваххабита с Цумадинского района — а я знаю, сколько там находится людей в данный момент, когда конкретный человек, про которого я говорил, официально перестал быть ваххабитом. Я знаю все, у меня друзья в специальных органах есть. Я никого не обзываю. Моя проблема в том, что я говорю только правду.

Меня кто-то спросил — я ответил, это мое мнение, мне не стыдно. Мне очень неприятно, что кто-то моего ученика подставляет. Я вдруг понял, что кто-то из его завистников, который, возможно, тренируется с ним, начал эту бучу. Хабиб же не сказал, что я не чемпион, просто сказал, что меня не видит. Шутка своя у нас, мы переписываемся, у нас идет нормальное общение, как мы были друзьями, так и остались, но я знаю какие-то факты. Впрямую не сказал, но ничего плохого не говорил, я сказал все точно.

Сейчас скажут: «Вот, Тактаров слабость проявил». Слабости у меня нет, у меня есть только правда. Я вам, господа провокаторы, не позволю моего прилежного ученика обижать, называть его ваххабитом. Пока вы протирали штаны в кресле или на диване, он тренировался, ему некогда было заниматься этой деятельностью. Я видел, как человек ходит в мечеть — лучше бы многие православные так в церковь ходили, как он в мечеть. Оставьте человека в покое, хватит его травить. Пусть тренируется, готовится к бою.

Взяли, парня ваххабитом обозвали, ***, я сначала не понял, что мне пишут, а потом понял, что его решили подставить. Откуда у вас такие знания, что он — ваххабит, я не понял? Могу набрать десяток вас, дам информацию, куда надо, вас потрясут, и информация из вас выйдет моментально. И своих, и чужих быстренько сдадите.