Бывший боец ММА Олег Тактаров вступился за Хабиба Нурмагомедова, которого обзывают «ваххабитом» после слов Тактарова в одном из прямых эфиров в Instagram.

— Я люблю заступаться за слабых, — сказал в прямом эфире в Instagram Тактаров. — В данном случае, вы окружили нашего чемпиона и делаете его слабым. Он один, вас — много, значит, я буду рядом с ним. Я — только за правду. Хабиб — молодец, пусть тренируется, вы чего с его мозгами играете? Что вы трогаете его своими погаными компьютерными руками. Я сначала думал, что я обидел героя, так у вас нет героев! Вы своего героя, получается, невинного человека сдали. Человек из своих 30 лет тренировался, получается, 22 года, света божьего не видел, чтобы достичь успеха, а вы его закинули в котел с этими шайтанами, которые там бродят недобитые.