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Олег Тактаров — о хэйтерах Хабиба: «Негодяи, твари, вас надо душить на корню»

14:56
Олег Тактаров. Фото mymma.ru
Олег Тактаров. Фото mymma.ru
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Бывший боец ММА Олег Тактаров — о хэйтерах чемпиона UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее, после одного из эфиров Тактарова в Instagram, Нурмагомедова начали называть «ваххабитом».

— Теперь Хабиб, вместо того, чтобы тренироваться, читает всю эту грязь, — сказал в прямом эфире Instagram Тактаров. — Представляете, как парню тяжело? Раньше у меня были какие-то свои мысли, а сейчас я на стороне Хабиба, потому что вы все на него ополчились. Негодяи, твари, вас надо душить, причем на корню.

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