Бывший боец ММА Олег Тактаров — о хэйтерах чемпиона UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ранее, после одного из эфиров Тактарова в Instagram, Нурмагомедова начали называть «ваххабитом».

— Теперь Хабиб, вместо того, чтобы тренироваться, читает всю эту грязь, — сказал в прямом эфире Instagram Тактаров. — Представляете, как парню тяжело? Раньше у меня были какие-то свои мысли, а сейчас я на стороне Хабиба, потому что вы все на него ополчились. Негодяи, твари, вас надо душить, причем на корню.