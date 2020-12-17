Олег Тактаров: «Если вдруг Исмаилов победит Шлеменко, возьму слова обратно»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров считает, что бойцовский уровень Магомеда Исмаилова мог бы показать поединок с Александром Шлеменко. 13 декабря Исмаилов победил единогласным решением судей Ивана Штыркова на турнире АСА 115.

«Мага пусть со Шлеменко подерется. Вот и посмотрим как раз. Я говорю — у Шлема есть и техника, и наработанные движения. Посмотрим, как Шлем может от партера защищаться, от проходов в ноги Магиных. Мне это даже интересно будет. Если Мага вдруг его победит каким-то образом, я тогда свои слова возьму обратно — что он перекаченный троечник. Давайте посмотрим», — сказал Тактаров во время прямо эфира в Instagram в понедельник.

Ранее Тактаров заявил, что не считает Штыркова бойцом высокого уровня, вспомнив, что тот участвовал в разгоне активистов, выступавших против строительства в Екатеринбурге храма на месте сквера в прошлом году.