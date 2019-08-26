Олег Тактаров: «Если будет два боя Хабиба с Порье, оба победят по разу»

Российский экс-боец смешанного стиля, победитель турнира UFC 6 в 1995 году Олег Тактаров поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

— То, что Хабибу будет непросто, это однозначно. Могу одно сказать: кто бы ни победил, есть отличный шанс на реванш. Если будет два боя Хабиба с Порье, оба выиграют по разу, — сказал Тактаров. (Михаил Потапов)