Олег Тактаров: "Что Конор, что Мамаев с Кокориным - жертвы провокаций"

Известный российский боец Олег Тактаров поддержал ирландца Конора Макгрегора, которого задержали в Майами, когда он разбил телефон фаната, пытавшегося его сфотографировать ранним утром на выходе из отеля. Тактаров отметился в комментариях к посту Макгрегора, написав "My hero". Этот комментарий вызвал реакцию со стороны русскоязычных подписчиков Макгрегора, поэтому Тактарову пришлось объяснять свою позицию.

– Когда коллега в беде, мужчина обязан встать на его сторону и протянуть руку, – написал Тактаров в ответ одному из подписчиков. – А курицы и поросята пусть издают любые звуки.

– Это нормально. Я Федора поддержал, когда все ждали, что дальше, – добавил затем Тактаров по поводу Емельяненко. – А здесь… Что Конор, что Мамаев с Кокориным – жертвы провокаций. Мы должны быть на их стороне, когда тяжело и весь мир против.