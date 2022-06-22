Олег Личковаха заменит Магомеда Юнусилау в бою с Диего Брандао 1 июля на Ural FC

25-летний полулегковес Олег Личковаха (15-5) заменит российского полулегковеса Магомеда Юнусилау (8-0) в бою против бразильца Диего Брандао (25-20) в соглавном событии первого турнира Международной лиги Ural Fighting Championship (Ural FC) в Перми. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Личковаха прошлый бой выиграл у Никиты Кочеткова (10-9) сабмишном в первом раунде 17 апреля 2021 года на MMA Series 30.

Брандао идет на серии из шести поражений. В прошлом бою он был нокаутирован во втором раунде Бибертом Туменовым (11-2) 26 февраля на ACA 136.