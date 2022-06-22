Масвидаль: «Хочу подраться с Конором прежде, чем у него случится передозировка кокаином»

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) признался, что он хочет подраться с бывшим двойным чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6), чтобы заработать легкие деньги.

«Я готов вернуться в ноябре или декабре, — сказал Масвидаль в подкасте BLOCKPARTY. — Я не смогу заработать легких денег, если у Конора будет передозировка кокаином. Я просто хочу разбить ему лицо. Давай сделаем это. Давай продадим как можно больше платных трансляций, пока ты не причинил вред своему здоровью. Я выйду в клетку, нокаутирую его, а потом заберу свой чек. Мне нужны деньги, потому что мне нужно заботится о детях».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.