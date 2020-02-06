Журналист Олег Кашин поделился мнением о чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагмоедове. Ранее Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» сказал, что 31-летнему Хабибу не место на мировой арене, и предложил вовсе запретить смешанные единоборства.

— За мной, я думаю, весь русский народ, вся наша аудитория, — приводятся слова Кашина на официальном сайте радио. — И вы лично. Вчерашнее мое высказывание про смешанные единоборства и про Хабиба Нурмагомедова вызвали шквал довольно агрессивной реакции. Даже магазин «Мир папах» угрожает мне. При том, что у него самого проблемы с налоговой.

Я далек от спорта, смешанных единоборств — в том числе. Но мне представляется принципиально важным этот момент. Мне кажется, унизительно фильтровать свою речь, опасаясь того, что какие-то недалекие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физические неприятности. Этот страх унизителен. Тем более для людей в цивилизованном обществе. Я шлю лучи возмущения и протеста всем, кто считает допустимым угрожать и говорить гадости. И считаю, что слово всегда сильнее любой стали, любого кулака. Эти люди хотят доказать, что я был прав, называя их дикарями? Доказывайте.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. 18 апреля на шоу UFC 249 в Нью-Йорке состоится поединок между Нурмагомедовым и 35-летним американцем Фергюсоном