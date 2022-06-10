Охранник Моргенштерна* с победы дебютировал на турнире AMC Fight Nights

Начальник охраны исполнителя Моргенштерна* Азиз Нуриллаев дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах.

Нуриллаев провел бой на турнире AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве. Его соперником был Егор «Тор» Блашкевич.

Поединок продлился все три раунда и завершилось в пользу Азиза единогласным решением судей.

В главном бою вечера сразятся Мариф Пираев и Нариман Аббасов.

*Моргенштерн признан иноагентом.