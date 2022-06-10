Абдуллаев одержал победу единогласным решением над Буториным на турнире AMC Fight Nights 112

10 июня в Москве проходит турнир AMC Fight Nights 112. В со-главном бою вечера в полусреднем весе поединок провели Максим Буторин и Тахир Абдуллаев.

Абдуллаев одержал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 30-26.

Абдуллаев одержал 12-ю победу в карьере при одном поражении. Буторин теперь имеет в активе 21 победу и 5 поражений.

В главном событии пройдет бой за титул в легком весе между Нариманом Аббасовым (27-3) и Марифом Пираевым (27-1-4).

Поединок пройдет по новым правилам AMC Fight Nights — только тридцать секунд на партер.