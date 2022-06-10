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Сегодня, 21:08

Аскаров снялся с поединка на турнире UFC из-за перелома пальца

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Аскар Аскаров снялся с боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за перелома пальца.

Бой Аскарова против американца Алекса Переса должен был пройти 16 июля на турнире UFC в Нью-Йорке.

«Я сломал палец на ноге в двух местах», — сказал Аскаров ТАСС.

В активе 29-летнего Аскарова 14 побед, одна ничья и одно поражение. Он является победителем Сурдлимпийских игр 2017 года (соревнования людей с нарушениями слуха), двукратным чемпионом России среди глухих по вольной борьбе.

Источник: https://tass.ru/sport/14884659
Аскар Аскаров
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