Аскаров снялся с поединка на турнире UFC из-за перелома пальца

Россиянин Аскар Аскаров снялся с боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за перелома пальца.

Бой Аскарова против американца Алекса Переса должен был пройти 16 июля на турнире UFC в Нью-Йорке.

«Я сломал палец на ноге в двух местах», — сказал Аскаров ТАСС.

В активе 29-летнего Аскарова 14 побед, одна ничья и одно поражение. Он является победителем Сурдлимпийских игр 2017 года (соревнования людей с нарушениями слуха), двукратным чемпионом России среди глухих по вольной борьбе.