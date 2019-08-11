"Один из худших переломов носа, который я когда-либо видел". Фото Майка Перри

В Уругвае состоялся турнир UFC Fight Night 156. В соглавном поединке вечера бразилец Висенте Луке разделенным решением судей победил американца Майка Перри – 29-28, 29-28, 28-29.

Бразилец коленом в прыжке нанес удар по носу Перри. Американец со сломанным носом смог завершить поединок.

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В главном бою турнира Валентина Шевченко единогласным судейским решением победила американку Лиз Кармуш и второй раз защитила титул чемпионки в полулегком весе.