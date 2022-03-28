Обвиняемого в изнасиловании бойца Новоселова доставили в суд

Российского самбиста и бойца MMA, обвиняемого в изнасиловании 18-летней студентки, доставили в Тушинский районный суд Москвы, сообщает РЕН ТВ. На заседании 49-летнему спортсмену изберут меру пресечения.

Перед заседанием с ним кратко пообщалась пресса, но спортсмен не стал давать развернутые комментарии. По его словам, о событиях вечера, после которого 18-летняя девушка обвинила его в изнасиловании, он ничего не помнит.

— Максим, почему изначально вы отказались от судмедэкспертизы, если вы считаете себя невиновным?

— Суд разберется.

— Объясните свою версию произошедшего. Что произошло? Вы сказали, что вы ничего не помните, утверждали, что вас напоили, что не знаете, как оказались с этой девушкой в машине. Это так?

— (Утвердительно кивает головой)

— Максим, изнасилование реально было или это преувеличенная информация?

— Каждый делает вывод по-своему.

— Мы знаем только версию потерпевшей. Расскажите, как было.

— Почему вы верите тогда ей? Я похож на насильника? У меня в жизни есть все.

В ходе общения с журналистами Новоселов также признался, что не знает имени девушки, которая обвинила его в изнасиловании.

В отношении Новоселова завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера». Свою вину он не признал.