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28 марта, 21:46

Кертис Блейдс: «Деррик Льюис бьет сильнее, чем Нганну и Марк Хант»

Блейдс сравнил силу удара трех бойцов, с которыми дрался
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс сравнил силу удара трех главных нокаутеров, с которыми он дрался.

«После удара Деррика Льюиса я проснулся в машине Скорой помощи. Люди спрашивают у меня, кто бьет сильнее — Нганну, Деррик или Марк Хант. Я дрался со всеми тремя. Марк Хант бьет очень жестко, он потрясал меня. Нганну бьет сильно, но даже когда он нокаутировал меня в Пекине, я был полностью в сознании. А с Дерриком было так — я готовлю проход в ноги, прохожу — и просыпаюсь в машине Скорой. Он бьет сильнее всех», — сказал Блейдс на шоу The MMA Hour.

26 марта Блейдс нокаутировал Криса Даукаса на UFC Columbus.

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