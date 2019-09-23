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Нурмагомедова заставили пойти на тренировку. Боец хотел поспать

22:35
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Российский боец MMA, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram фотографию с тренировки. 31-летний спортсмен признался, что не планировал заниматься, а хотел поспать.

— Хотел утром поспать, говорю им заслужил вроде, но они не дали, и как говорится: хорошо, что проснулся, — подписал фото Хабиб.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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