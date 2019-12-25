Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лучших бойцов десятилетия по версии ESPN. Также издание отметило американцев Джона Джонса и Деметриуса Джонсона.

Напомним, Хабиб в своем следующем бою встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в ММА, он победил в каждом. Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года и с тех пор защитил дважды.

Американский портал поставил Хабиба на 2-е место в рейтинге лучших бойцов 10-летия