Нурмагомедов считает, что Махачев в случае победы над Хукером должен драться за титул

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Ислам Махачев в случае победы над новозеландцем Дэном Хукером должен будет драться за чемпионский пояс.

«До поединка Махачева осталось две недели. У него очень хороший соперник из Новой Зеландии, шестой номер в мире. Верю, что, после того как Ислам финиширует Хукера, он будет заслуживать бой за титул», — приводит Fight Time слова Нурмагомедова.

30 октября Махачев сразится с Хукером на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

На счету 30-летнего россиянина 20 побед и 1 поражение в 21 поединке. У 31-летнего новозеландца 21 победа и 10 поражений в 31 бое.