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Минеев — Исмаилов: дата боя, где смотреть трансляцию AMC Fight Nights 104

15:00
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Бой Владимир Минеев — Магомед Исмаилов пройдет на турнире AMC Fight Nights 104 в субботу, 16 октября.

Поединок в Сочи станет вторым для бойцов. Три года назад, 19 октября 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Посмотреть главный бой турнира AMC Fight Nights 104 Минеев — Исмаилов можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало турнира запланировано на 18.00, старт основного карда ожидается в 21.00.

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