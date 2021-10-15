Бой Владимир Минеев — Магомед Исмаилов пройдет на турнире AMC Fight Nights 104 в субботу, 16 октября.

Поединок в Сочи станет вторым для бойцов. Три года назад, 19 октября 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Посмотреть главный бой турнира AMC Fight Nights 104 Минеев — Исмаилов можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало турнира запланировано на 18.00, старт основного карда ожидается в 21.00.