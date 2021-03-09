Нурмагомедов рассказал о подготовке троюродных братьев к предстоящим боям
19:53
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходит подготовка его троюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к предстоящим боям.
Российский боец в своем Instagram опубликовал совместную фотографию с братьями и тренером Хавьером Мендесом.
«Все идет по плану, следующие на очереди Абубакар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов. А мы с Хавьером Мендесом рядом и гоняем их», — подписал фото Хабиб.
Напомним, 27 марта Абубакар проведет бой с Джаредом Гуденом на UFC 261. Усман 2 апреля встретится с Майком Хэмелом в Bellator.
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