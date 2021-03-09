Нурмагомедов рассказал о подготовке троюродных братьев к предстоящим боям

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходит подготовка его троюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к предстоящим боям.

Российский боец в своем Instagram опубликовал совместную фотографию с братьями и тренером Хавьером Мендесом.

«Все идет по плану, следующие на очереди Абубакар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов. А мы с Хавьером Мендесом рядом и гоняем их», — подписал фото Хабиб.

Напомним, 27 марта Абубакар проведет бой с Джаредом Гуденом на UFC 261. Усман 2 апреля встретится с Майком Хэмелом в Bellator.