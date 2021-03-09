Дави Рамос заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC

Бразильский боец ММА Дави Рамос заявил, что россиянин Ислам Махачев способен стать чемпионом UFC в легком весе.

«Я не знаю, на каком месте в рейтинге он находится сейчас. В легком весе выступают лучшие, но у него есть возможность скоро бороться за титул. Он способен стать чемпионом UFC. Особенно учитывая, что Хабиб ушел на пенсию и вопрос о чемпионстве открыт. Думаю, все парни из топ-8 имеет сопоставимые шансы на успех», — цитирует «Советский Спорт» Рамоса.

В ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом в 3-м раунде. Всего на счету 29-летнего россиянина 19 побед и 1 поражение в ММА.