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Дави Рамос заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC

16:58
Ислам Махачев. Фото AFP
Ислам Махачев. Фото AFP
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Бразильский боец ММА Дави Рамос заявил, что россиянин Ислам Махачев способен стать чемпионом UFC в легком весе.

«Я не знаю, на каком месте в рейтинге он находится сейчас. В легком весе выступают лучшие, но у него есть возможность скоро бороться за титул. Он способен стать чемпионом UFC. Особенно учитывая, что Хабиб ушел на пенсию и вопрос о чемпионстве открыт. Думаю, все парни из топ-8 имеет сопоставимые шансы на успех», — цитирует «Советский Спорт» Рамоса.

В ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе Ислам Махачев победил Дрю Добера удушающим приемом в 3-м раунде. Всего на счету 29-летнего россиянина 19 побед и 1 поражение в ММА.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/mma/articles/2:977035

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