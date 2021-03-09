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Добер — о бое с Махачевым: «Меня одолел лучший в мире»

9 марта 2021, 23:47
Ислам Махачев. Фото AFP
Ислам Махачев. Фото AFP
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Американский боец Дрю Добер после поражения на турнире UFC 259 в бою с Исламом Махачевым назвал россиянина лучшим в мире.

Поединок завершился в третьем раунде после того, как Махачев применил удушающий прием.

«Меня одолел лучший в мире, я воспользуюсь этим поражением для того, чтобы стать лучше. Я наслаждался этим опытом, жду не дождусь, чтобы сделать это снова: вернуться в зал и исправить все ошибки», — написал в своем Instagram Добер.

На счету 29-летнего Махачева 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).

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