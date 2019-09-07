Нурмагомедов прибыл на арену для боя с Порье в рамках UFC 242

Сегодня вечером, 7 сентября, в Объединенных Арабских Эмиратах состоится бой Хабиба Нурмагомедова по защите чемпионского титула в рамках турнира UFC 242. В Абу-Даби его соперником в октагоне станет Дастин Порье, у которого временный чемпионский пояс.

Нурмагомедов прибыл на площадку The Arena в Абу-Даби. Видео прибытия бойца опубликовал в своем Instagram президент организации Дана Уайт.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь