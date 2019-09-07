Нурмагомедов после боя с Порье может провести поединок в России

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье может провести поединок в России. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

РФПИ является соучредителем UFC Russia. Бой Нурмагомедов — Порье пройдет сегодня в Абу-Даби.

— Мы активно работаем над тем, чтобы следующий бой Хабиба прошел именно в России, — цитирует ТАСС Дмитриева. — Знаем, что этого бы очень хотел как сам Хабиб, так и его многочисленные российские поклонники. Этот вопрос находится в глубокой степени проработки с нашими партнерами из UFC, и мы надеемся на его положительное решение.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

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Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь